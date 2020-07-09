«Россети Центр Липецкэнерго» ремонтирует одну из ключевых подстанций областного центра
Работы ведутся в рамках подготовки электросетевого комплекса региона к осенне-зимнему периоду. В частности, энергетики отремонтируют ключевое электрооборудование подстанции – силовой трансформатор мощностью 63 МВА.
Завершение ремонтных работ запланировано на конец августа. В результате будет обеспечена надежность энергоснабжения 22 тысяч жителей областного центра, ряда социально значимых и крупных промышленных предприятий, в числе которых - Липецкий завод гусеничных тягачей, выпускающий технику для вооруженных сил России и других стран, а также объекты Новолипецкого металлургического комбината, входящего в тройку крупнейших металлургических предприятий страны.
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Фото Липецкэнерго
ИСТОЧНИК KP.RU