2020-07-09T10:02:59+03:00
Экономика

«Россети Центр Липецкэнерго» ремонтирует одну из ключевых подстанций областного центра

Специалисты «Россети Центр Липецкэнерго» продолжают ремонт одного из наиболее значимых энергообъектов города Липецка - подстанции 110 кВ «ГПП-2»
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Работы ведутся в рамках подготовки электросетевого комплекса региона к осенне-зимнему периоду. В частности, энергетики отремонтируют ключевое электрооборудование подстанции – силовой трансформатор мощностью 63 МВА.

Завершение ремонтных работ запланировано на конец августа. В результате будет обеспечена надежность энергоснабжения 22 тысяч жителей областного центра, ряда социально значимых и крупных промышленных предприятий, в числе которых - Липецкий завод гусеничных тягачей, выпускающий технику для вооруженных сил России и других стран, а также объекты Новолипецкого металлургического комбината, входящего в тройку крупнейших металлургических предприятий страны.

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Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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