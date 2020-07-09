«Россети Центр Липецкэнерго» ремонтирует одну из ключевых подстанций областного центра

Более 180 миллионов рублей составил экономический эффект от снижения потерь в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» с начала года

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации Программы снижения потерь электроэнергии за 4 месяца 2020 года