«Россети Центр» присоединила к сетям объекты крупного агропромышленного холдинга в Липецкой области
Для обеспечения выдачи мощности объектам энергетики построили участки воздушной и кабельной линий 10 кВ общей протяженностью более 10 км, а также произвели реконструкцию распределительного устройства основного центра питания предприятия – подстанции 110/10 кВ «Лукошкино».
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ООО «Елецкий» является растениеводческим подразделением группы компаний «Трио» - агрохолдинга полного цикла, хорошо известного в Липецкой области и других регионах России. Компания занимает второе место среди крупнейших землепользователей Липецкой области. В числе ее партнеров - крупные холдинги России и ближнего зарубежья, в том числе – «Pepsico», «Danone», «Росагро», «Черкизово», «Балтика» и другие. Техприсоединение объектов группы компаний «Трио» стало очередным вкладом «Россети Центр» в развитие агропромышленного комплекса Липецкой области.
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Фото предоставлено Липецкэнерго
ИСТОЧНИК KP.RU