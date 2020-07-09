«Россети Центр» присоединила к сетям объекты крупного агропромышленного холдинга в Липецкой области

Игорь Маковский: до конца 2020 года в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» будут созданы 9 цифровых центров управления сетями регионов и крупных городов

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжают реализацию проектов по созданию в регионах своей операционной ответственности (20 субъектов РФ) цифровых Центров управления сетями (ЦУС) и Городских диспетчерских пунктов (ГДП)