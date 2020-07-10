2020-07-09T18:20:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 10 июля 2020: на лечении 1302 человека

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Липецкой области на 10 июля
Юлия КЛЮЕВА
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Более 1000 пациентов продолжают лечиться от коронавируса в Липецкой областиБолее 1000 пациентов продолжают лечиться от коронавируса в Липецкой областиФото: Юлия КЛЮЕВА
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По состоянию на 10 июля в Липецкой области зафиксировано 4 093 случая заражения коронавирусом. По информации регионального оперштаба, за сутки COVID-19 подтвердился еще у 33 липчан. Кстати, количество новых заболевших за последние недели заметно уменьшилось.

Лечение продолжают 1 302 человека. Большинство жителей региона находятся дома. У них болезнь протекает в легкой форме. Но есть и более тяжелые случаи. За 232 пациентами медики наблюдают в больницах.

С подозрением на выделение вируса - 405 липчан. За время пандемии выздоровели 2 772 человека. Не смогли справиться с болезнью 19 пациентов. В прошедшую среду, 8 июля, скончался 66-летний пожилой мужчина из Липецкого района. У него развилось острое нарушение мозгового кровообращения, а также прогрессировала легочно-сердечная недостаточность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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