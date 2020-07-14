2020-07-13T18:42:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 14 июля 2020: у 1129 человек COVID-19 протекает в легкой форме

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Липецкой области на 14 июля
Юлия КЛЮЕВА
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Большинство липчан болеют коронавирусом в легкой формеБольшинство липчан болеют коронавирусом в легкой формеФото: Юлия КЛЮЕВА
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По состоянию на этот вторник, 14 июля, в Липецкой области коронавирус подтвердился у 4 223 жителей. По информации пресс-службы регионального оперативного штаба, лечение продолжают 1 348 человек. Из них у 1 129 пациентов COVID-19 протекает в легкой форме. Поэтому медики наблюдают за их состоянием на дому. Остальных 219 липчан положили в больницу.

Выздоровели 2 856 человек. Инфекцию подозревают у 378 жителей региона. Не удалось спасти 19 пациентов. На прошлой неделе скончался 66-летний мужчина.

Напомним, что за сутки коронавирус выявили у 33 человек. Больше всего зараженных оказалось в Липецке - 8 липчан. В Грязинском районе - 6. В Лебедянском и Усманском районах по 5 новых случаев. В Чаплыгинском районе 4 заболевших. В Данковском и Тербунском районах по 2 подтвержденных диагноза. В Лев-Толстовском районе -1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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