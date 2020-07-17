2020-07-17T10:05:25+03:00
Происшествия

В Липецкой области в ДТП с «Газелью» загорелся рейсовый автобус – пострадали 5 человек

В сгоревшем автобусе находились 39 человек из Украины [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Рейсовый автобус выгорел на трассе в ЕльцеРейсовый автобус выгорел на трассе в ЕльцеФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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ДТП с рейсовым автобусом случилось этой ночью, 17 июля, на трассе М-4 Дон в Елецком районе Липецкой области. Там 375 километре столкнулись «Газель» и рейсовый автобус. В автобусе находились 39 человек, включая одного ребенка. По предварительным данным, все пассажиры – граждане Украины.

После столкновения автобус загорелся. Сообщение о ДТП поступило спасателям ровно в 2 часа ночи. На места происшествия тут же прибыли все экстренные службы города. Пламя распространялось стремительно, автобус выгорел почти целиком. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили огонь и помогли пострадавшим.

Рейсовый автобус загорелся после ДТП с Газелью под Липецком.Видео пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в результате происшествия пострадали 5 человек, трое из них в больнице, два человека от госпитализации отказались.

Всех остальных пассажиров осмотрели на месте медики скорой помощи. Администрация Елецкого района отправила на место аварии два автобуса, пассажиров временно разместили в гостинице.

По данному ДТП проводится проверка.

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Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по Липецкой области, по предварительным данным, водитель автобуса наехал на стоявший на дороге автомобиль «Газель». Как выяснилось, грузовик стоял с включенными аварийным сигналом у отбойника на платном участке трассы, также водитель выставил знак аварийной остановки (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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