2020-07-20T11:53:38+03:00
Общество

В Воронежской области приняли закон о региональной господдержке садоводов и огородников

Одной из основных целей документа является правовое обеспечение благоприятных условий для развития садоводства и огородничества на территории региона
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Воронежская областная Дума приняла закон «О некоторых вопросах, связанных с ведением гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд на территории Воронежской области». Документ регулирует отдельные отношения, связанные с этими процессами, а также определяет формы их государственной поддержки.

Федеральным законодательством предусмотрено, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют поддержку ведения садоводства и огородничества исходя из особой социальной значимости садоводства и огородничества в нашей стране.

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– Принятие регионального закона в этой сфере имеет важное значение, поскольку позволит системно подойти к вопросу, который затрагивает, по некоторым оценкам, до полумиллиона человек в регионе. Данным региональным законом закрепляются полномочия органов власти Воронежской области в сфере государственной поддержки ведения садоводства или огородничества, определяются приоритетные направления, цели, принципы и формы такой поддержки, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

В частности, среди приоритетных направлений господдержки закон определяет развитие инженерно-технической и социальной инфраструктуры садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, содействие в землеустройстве и благоустройстве территорий общего пользования в них. Также региональные власти ответственны за формирование и организацию работы рынка сельхозпродукции, выращенной гражданами, обеспечение транспортной доступности, пожарной и санитарной безопасности СНТ и ОНТ, научно-методическое, информационное обеспечение товариществ.

Одной из глав нового закона установлены и формы государственной поддержки ведения садоводства и огородничества. В частности, она может осуществляться в форме принятия соответствующих госпрограмм, а также нефинансовых мер (в том числе проведения просветительской работы в целях популяризации ведения садоводства и огородничества). Одной из основных форм поддержки может также стать организация снабжения товариществ тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение, снабжение топливом.

Законом также прописано, что по заявлениям некоммерческих товариществ имущество общего пользования, расположенное в их границах (автомобильные дороги, объекты электросетевого хозяйства, водоснабжения, связи и другие объекты), может быть безвозмездно приобретено в государственную собственность Воронежской области. Таким образом, может быть снижена финансовая нагрузка на членов товариществ по содержанию такого имущества, и станет возможна модернизация данной инфраструктуры. Документом устанавливается порядок приобретения в государственную или муниципальную собственность имущества общего пользования, расположенного в границах территории садоводства или огородничества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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