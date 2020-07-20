НЛМК повысит эффективность уборки площадки с помощью новых пылеуборочных машин

На Новолипецкий металлургический комбинат, флагманскую площадку Группы НЛМК, поступили новые вакуумные пылеуборочные машины, которые позволят ежегодно убирать с дорог предприятия до 2 тыс. тонн пыли. Их планируется использовать для очистки магистралей промышленного назначения с повышенным пылением.

Пылеуборщики с установкой швейцарской компании Aebi Schmidt работают по принципу моющего пылесоса и при уборке всасывают всю пыль внутрь бункера. Эффективность уборки дорожного покрытия составляет 98-99%, что существенно выше текущих сухих и влажных способов уборки.

Установка имеет высокий уровень пылеподавления в процессе работы, что обеспечивают фильтры для дополнительной очистки воздуха и завихрения пылевых потоков. При работе машины количество выбрасываемых в воздух мелких частиц пыли значительно ниже установленного норматива.

Установки также оснащены системой рециркуляции воды, что позволяет после фильтрации повторно ее использовать в технологической цепочке.

«Новое оборудование поступило на комбинат в рамках мероприятий по снижению запыленности на площадке. Пыль от производственных объектов оседает на автодорогах и при ветреной погоде возможно вторичное пыление. Новые пылеуборщики позволят уменьшить запыленность магистралей и повысить качество воздуха на площадке и в городе», – прокомментировал начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев.

Видео о машинах можно посмотреть по ссылке.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.