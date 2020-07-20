Более 1 500 видеокамер от «Ростелекома» установили жители Липецкой области

Это на 30 % превышает показатели за аналогичный период 2019 года. Основной рост спроса пришелся на июнь текущего года, что связано, в первую очередь, с началом дачного сезона.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«За время самоизоляции цифровые технологии стали занимать еще большее место в повседневной жизни каждого человека. И “Ростелеком”, отвечая на потребности своих клиентов, учитывает все особенности времени и предлагает самые востребованные продукты. Отмечу, что видеонаблюдение пользуется большим спросом как в многоквартирных домах, так и в частном секторе. С начала 2020 года каждый месяц липчане устанавливают порядка 250 камер и таким образом всегда в курсе чем заняты дети, в порядке ли автомобиль на придомовой территории, или наблюдают, как идет стройка на дачном участке».

В комплект видеонаблюдения входит широкоугольная цифровая камера (HD или FullHD) с инфракрасной подсветкой. В нее встроена функция Push-to-talk, которая обеспечивает двустороннюю трансляцию голосовых сообщений. С её помощью, как по рации, можно оперативно связаться с близкими, которые находятся дома. В личном кабинете можно добавить несколько устройств видеонаблюдения, установленных в разных помещениях и даже в разных городах. Записи с камер попадают по защищенному VPN-каналу в облако «Ростелекома», где хранятся от 7 до 30 дней в зависимости от тарифа.

Марина Ивлеева, житель города Липецка:

«Еще в прошлом году мы установили видеонаблюдение от “Ростелекома” на загородном участке. Нам было важно контролировать придомовую территорию в период, когда мы там не находимся. В “Ростелекоме” посоветовали уличные камеры, которые приспособлены к перепадам температур. А когда начался дачный сезон, мы приняли решение об установке камер в городской квартире, чтобы быть спокойными за сохранность своего имущества, пока мы на даче. Удобно, что есть возможность все камеры, городские и загородные, объединить в одном личном кабинете в приложении на телефоне».

До 30 июня 2021 года в рамках акции «Видеонаблюдение Бонус» при покупке видеокамеры абонент получает шесть месяцев пользования видеонаблюдением от «Ростелекома» в подарок. Узнать подробнее о предложениях «Ростелекома» для физических лиц можно на сайте rt.ru и по телефону горячей линии 8-800-450-0-150.

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Фото предоставлено «Ростелеком»