В Липецкой области реализуют 23 проекта грантовой программы «Стальное дерево»

В 2020 году в Липецке, Ельце, Данковском и Липецком районах реализуют 23 проекта грантовой программы «Стальное дерево». На эти цели социальный партнер НЛМК - благотворительный фонд «Милосердие» направит более 6 млн рублей.

В этом году получатели грантов помогут очистить от мусора прибрежную зону реки Воронеж, посадить в Липецком районе лесные насаждения площадью почти 3 га, благоустроить зоны отдыха в селе Ильино, студенческую базу отдыха, общественное пространство в Каменном логу и в районе ЛТЗ.

На средства гранта планируется изготовить и установить в Липецке памятник участнику Великой Отечественной войны Герою Советского Союза Борису Голубовскому.

Ряд проектов направлен на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья в Липецке и Ельце, а также на благоустройство игровых площадок в Данкове и создание летнего театра в детском саду. Активисты оборудуют пространства для обучения казачьей джигитовке и русским традиционным ремеслам.

Всего жители Липецка и шести районов области на рассмотрение конкурсной комиссии предложили 79 проектов. Лучшие инициативы отбирали представители НЛМК, благотворительного фонда «Милосердие», администраций региона, городских и сельских поселений. Они оценивали актуальность и социальную направленность проектов, вовлеченность общественности в их реализацию. На каждую из одобренных инициатив фонд выделил грант в размере до 300 тыс. рублей.

Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Липецке с 2017 года. В 2018 году программа стала открыта для жителей Липецкой области, общественных экологических организаций, а с прошлого года - для всех регионов присутствия Группы НЛМК в России. В 2019 году в Липецке, Грязинском, Тербунском и Липецком районах активисты завершили 8 проектов.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.