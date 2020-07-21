Игорь Маковский: более 4000 фактов незаконного энергопотребления пресечено в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» с начала года

В ходе масштабной рейдовой работы, проведенной персоналом районов электрических сетей и управлений учета электроэнергии филиалов компаний совместно со специалистами блока безопасности, в регионах операционной ответственности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» (20 субъектов РФ) было выявлено 4006 фактов незаконного потребления электрической энергии. Общий объем похищенных ресурсов составил 80,1 миллионов кВт*ч, сумма ущерба – 288 миллионов рублей.

Энергетики принимают меры для возмещения ущерба. В отношении нарушителей, не сделавших это добровольно, выносятся судебные решения о взыскании. С целью привлечения виновных лиц к ответственности, по выявленным блоком безопасности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» фактам неучтеного потребления электроэнергии, в правоохранительные органы направляются заявительские материалы. В настоящий момент возбуждено 1223 административных производства и 6 уголовных дел, по результатам рассмотрения которых 617 человек привлечены к административной ответственности, 1потребитель осужден.

«Борьба с хищениями энергоресурсов – задача, без преувеличения, стратегическая. Действия недобросовестных потребителей наносят экономический ущерб, ставят под угрозу реализацию планов по повышению качества функционирования электросетевого комплекса регионов, надежность энергоснабжения потребителей в целом. Мы намерены и в дальнейшем действовать на этом направлении последовательно, жестко и бескомпромиссно. Прилагать максимум усилий для пресечения хищений, выявления и наказания виновных», – подчеркнул генеральный директор Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» напоминают, что законодательство РФ предусматривает самое строгое наказание в отношении лиц, незаконно потребляющих электроэнергию. В случае выявления хищений нарушители не только компенсируют причиненный ущерб электросетевой компании, но и привлекаются к административной или уголовной ответственности с выплатой штрафа. С 9 июня 2019 года в России вступили в силу поправки в КоАП РФ, согласно которым вдвое выросли штрафы за повторное самовольное подключение к электрическим сетям и за повторное самовольное (безучетное) энергопотребление. Теперь в таких случаях нарушители - физические лица обязаны будут выплатить от 15 до 30 тысяч рублей, юридические лица - от 200 до 300 тысяч рублей. Должностных лиц могут отстранить от деятельности на срок от двух до трех лет, а также наложить на них штраф от 80 до 200 тысяч рублей.

Энергетики призывают всех, кому стало известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, сообщать об этом по круглосуточному телефону Контакт-центра «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»: 8-800-220-0-220 (звонок анонимный и бесплатный) или через анонимную форму обратной связи на официальных сайтах энергокомпаний.

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Фото предоставлено Липецкэнерго