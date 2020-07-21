Группа НЛМК приняла участие в экологической сессии Всемирного экономического форума

Директор по экологии Группы НЛМК Никита Воробьев принял участие в сессии Всемирного экономического форума «Трансформация промышленности: быстрое и масштабное развитие». В рамках онлайн-мероприятия представители международных компаний сталелитейной, алюминиевой, химической и цементной отраслей обсудили возможности достижения нулевых выбросов СО2 к 2050 году.

На долю участвовавших секторов промышленности приходится примерно 16% общего объема мировых выбросов CO2. В отсутствие новых мер этот показатель может удвоиться к середине столетия из-за роста населения планеты и высокого спроса на материалы для нужд низкоуглеродной экономики. Таким образом, промышленность ищет способы удовлетворить растущий спрос, одновременно сокращая прямую и косвенную эмиссию CO2.

Никита Воробьев рассказал о технологиях, которые потенциально позволят Группе НЛМК и другим металлургическим компаниям сократить эмиссию СО2. НЛМК уже сегодня изучает технологии улавливания и использования диоксида углерода, применения водорода и биотоплива в производстве стали. В компании запущен ряд пилотных проектов для тестирования данных технологий. В вопросе сокращения выбросов Группа НЛМК выступает за объединение усилий отрасли и совместный поиск технологических решений.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.