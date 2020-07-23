Новолипецкий комбинат обновил парк локомотивов

Парк локомотивов Новолипецкого металлургического комбината, флагманской площадки Группы НЛМК, пополнился тремя тепловозами серии ТЭМ9. Приобретение тягового состава связано с программой обновления локомотивного парка компании.

Локомотивы ТЭМ9 предназначены для выполнения маневрово-вывозных работ. Они способны заходить в радиус поворота до 50 метров, что делает их универсальными для использования на всей территории предприятия.

Средний расход топлива у ТЭМ9 на 13% ниже аналогичных моделей предыдущего поколения. Машины имеют увеличенный до 40 лет срок службы.

Тепловозы соответствуют экологическим нормативам по эмиссии отработавших газов. Конструкция локомотивов предотвращает попадание смазочных материалов на железнодорожные пути и грунт, что делает их эксплуатацию более безопасной.

В настоящее время на комбинате эксплуатируют 126 тепловозов различных серий. Первые локомотивы ТЭМ9 появились на предприятии в 2018 году. Сегодня их парк насчитывает 20 машин. В 2020 году на комбинат поступят еще 6 локомотивов этой серии.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.