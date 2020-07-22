Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 22 июля 2020: число зараженных в сутки продолжает снижаться

В Липецкой области продолжает снижаться количество новых зараженных коронавирусом в сутки. По последним данным на 22 июля 2020 года COVID-19 в Липецкой области подтвердился у 12 человек.

Тем самым общее количество заразившихся с начала эпидемии достигло 4435 человек. Напомним, днем ранее зарегистрировали 13 новых случаев. 3389 человек выздоровели, 21 – умерли. Последний пациент, 65-летний мужчина, скончался в эти сутки. У больного была тяжелая пневмония и патология сердечно-сосудистой системы.

С учетом выздоровевших, умерших и новых зараженных, на данный момент в Липецкой области 1025 активно зараженных коронавирусом. Более 750 из них переносят вирус в легкой форме, поэтому лечатся дома на изоляции. В инфекционных госпиталях лежат около 230 человек. Еще более 200 жителей региона остаются в больницах с подозрением на выделение вируса.