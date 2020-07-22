2020-07-22T10:58:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 22 июля 2020: число зараженных в сутки продолжает снижаться

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Липецкой области на 22 июля
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Коронавирус в Липецкой области, новости на 22 июляКоронавирус в Липецкой области, новости на 22 июляФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
Изменить размер текста:

В Липецкой области продолжает снижаться количество новых зараженных коронавирусом в сутки. По последним данным на 22 июля 2020 года COVID-19 в Липецкой области подтвердился у 12 человек.

Тем самым общее количество заразившихся с начала эпидемии достигло 4435 человек. Напомним, днем ранее зарегистрировали 13 новых случаев. 3389 человек выздоровели, 21 – умерли. Последний пациент, 65-летний мужчина, скончался в эти сутки. У больного была тяжелая пневмония и патология сердечно-сосудистой системы.

С учетом выздоровевших, умерших и новых зараженных, на данный момент в Липецкой области 1025 активно зараженных коронавирусом. Более 750 из них переносят вирус в легкой форме, поэтому лечатся дома на изоляции. В инфекционных госпиталях лежат около 230 человек. Еще более 200 жителей региона остаются в больницах с подозрением на выделение вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт-пульмонолог: 100-процентно защищающая вакцина от коронавируса появится только через несколько лет
Главный внештатный пульмонолог Минздрава по Центральному федеральному округу Андрей Малявин рассказал, стоит ли прививаться от ковида, вредит ли он детям и как меняются переболевшие «короной» люди
Российские ученые впервые получили нейтрализующие коронавирус антитела и рассказали, как это поможет человечеству
В Институте молекулярной и клеточной биологии СО РАН из крови трех переболевших коронавирусом москвичей смогли выделить важные белки, которые помогут создать идеальную вакцину
Новости 24
В Липецке после ливня затопило дороги
Пожар в Липецке: внутри горящей бани нашли газовый баллон
В Липецкой области приступили к 3 этапу снятия ограничений по коронавирусу
Единственный в Липецке вантовый мост обновят к осени
Липецкие автоинспекторы выйдут на рейд по тонировке – особо упрямым водителям грозит 15 суток
В ДТП с мотоциклом под Липецком водитель «Лады» попал в больницу, мотоциклист – скончался
В Липецке резко увеличилось количество разводов – родители разводятся, чтобы получать субсидии
Число умерших от коронавируса в Липецке на 22 июля 2020 года составило 21 человек
Грузовик с прицепом перевернулся после столкновения с легковушкой под Липецком
Карта распространения коронавируса в Липецкой области на 21 июля 2020
В Липецке девушка украла и продала тигрового питона своего приятеля
В Липецкой области за год на 35% выросло число потребительских кредитов, выданных в «Сбербанк Онлайн»
Сбербанк предлагает рефинансировать ипотеку других банков
В Липецке мужчина развел костер во дворе и спалил дом
Под Липецком мужчина, угрожая ножом, изнасиловал 19-летнюю девушку
Под Липецком водитель сбил 14-летнюю девочку и скрылся
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 21 июля 2020 года: заболели 13 человек
Ночью в Липецке «Лифан» столкнулся с «Маздой»: машина перевернулась и задымилась
Липчанка заплыла за буйки и чуть не утонула
В Липецке появится новый пешеходный мост
Во вторник 5 улиц Липецка останутся без света и без холодной воды