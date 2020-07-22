«Ростелеком» подключил к оптике дошкольные учреждения в Липецке

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Для этого специалисты компании проложили около двух километров оптоволоконных линий связи. Кроме широкополосного доступа в сеть в детских учреждениях организованы такие услуги цифрового провайдера, как защищенный канал VPN, виртуальная АТС и мобильная связь.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«С 2018 года наша область входит в президентский федеральный проект, связанный с решением демографических задач. Соответственно, администрация региона увеличивает количество мест в дошкольных учреждениях для малышей от двух до трех лет за счет стройки ясельных корпусов. Задача “Ростелекома”–обеспечивать современными цифровыми сервисами своих партнеров. Как только снимут ограничительные меры, а детские сады начнут принимать ребят, корпуса для самых маленьких воспитанников уже будут укомплектованы нашими решениями. Например, мы организовали комплексную систему обеспечения безопасности жизнедеятельности. С помощью защищенного VPN-канала “Ростелеком” связал напрямую “тревожную кнопку” с пультом дежурной службы МЧС. При возникновении чрезвычайной ситуации это позволит молниеносно и без сбоев сообщить о происшествии и вызвать службу спасения».

VPN-каналы, организованные на основе мультисервисной сети «Ростелекома», гарантируют высокий уровень защиты информации. Это оптимальное решение для организаций, работающих с персональными данными клиентов или государственной тайной. Сервис обеспечивает сотрудникам доступ к единым корпоративным ресурсам и позволяет безопасно обрабатывать и хранить информацию, надежно защищенную внутри канала VPN. Высокотехнологичное решение совмещает в себе простоту и экономичность. Используя VPN как единую инфраструктуру, заказчик может получать корпоративную телефонию, видеоконференцсвязь, единую систему электронного документооборота, электронную почту, CRM и другие услуги.

Узнать подробнее обуслуге можно на сайте компаниии по телефону горячей линии 8-800-200-3000.

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Фото предоставлено «Ростелеком»