К 1 сентября школы Липецка вернутся к прежнему режиму занятий – онлайн уроков не будет

В ряде родительских сообществ в Липецке начали распространяться слухи, что с нового учебного года в школах будут применять весенний опыт онлайн уроков, которые проводили во время ограничений по коронавирусу. Якобы дистанционная форма обучения теперь полностью заменит традиционную. В областном управлении образования и науки эту информацию опровергли.

– С нового учебного года школы, техникумы и лицеи вернутся к традиционному формату занятий, – сообщили в управлении и уточнили, что это при условии если позволит эпидемиологическая ситуация.

Не исключено, что дистанционные уроки будут применяться, но как дополнение к «живому» обучению. На данный момент пока все зависит от ситуации с COVID-19 в регионе. Точный план по работе школ, техникумов и лицеев должны озвучить 20 августа.

Как сообщили в пресс-службе управления обрнауки, в Липецкой области готовятся к полноценному новому учебному году – ремонтируют уже имеющиеся школы и достраивают новые. По плану в регионе должны открыться три новые школы – в Усмани, Измалковском районе и в Липецке.

– Живое общение невозможно заменить, и классические уроки обязательно продолжатся, – заявила и.о. начальника управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева. – А чтобы защитить детей и педагогов, мы усилим меры безопасности в учебных учреждениях.