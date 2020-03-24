2020-03-24T14:10:59+03:00
Общество

Карантин в Липецке из-за коронавируса: школы переходят на дистанционное обучение

Если у липчан нет доступа к онлайн, дети будут учиться по учебникам
Юлия КЛЮЕВА
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Школьников в Липецке начали обучать дистанционноШкольников в Липецке начали обучать дистанционноФото: Юлия КЛЮЕВА
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Две недели назад школы Липецка и области закрыли на карантин из-за коронавируса. Затем стало известно, что школьники выйдут на занятия не раньше 12 апреля. Все это время юным липчанам предлагают учиться дистанционно.

Онлайн-формат уже осваивают полсотни образовательных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования города. По данным ведомства, региональная информационная система "Электронная школа" позволяет удаленно организовать образовательный процесс. Кроме домашнего задания педагог прикрепляет дополнительный материал в форме файлов. Внутри - ссылки на образовательные интернет-ресурсы.

Так, в школе №48 практикуется система дистанционного обучения на базе LMS Moodle. В школе №51 учителя связываются с ребятами с помощью Skype. Также активно используется ресурс "Цифровая платформа персонализированного обучения". По ней работают в школах №12, 20 и 51. А недавно к платформе подключились еще 50 учебных учреждений города.

По словам председателя департамента Светланы Бедровой, в семьях, где нет возможности обучать детей онлайн, учебный процесс организуют в стандартной форме - по учебникам. За помощью в этом вопросе можно обратиться к учителю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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