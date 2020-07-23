За первое полугодие 2020 года «Россети Центр Липецкэнерго» присоединило к электросетям более тысячи потребителей

Среди них 198 юридических и 816 физических лиц. Общая мощность подключенных объектов составила более 16 МВт.

Всего с январь по июнь текущего года в филиал поступила 1761 заявка от потребителей на технологическое присоединение и увеличение существующей мощности. Большая часть обращений (75%) - от физических лиц на присоединение частных жилых домовладений.

В числе наиболее крупных потребителей, присоединенных к сетям энергокомпании за отчетный период ООО «Елецкий», являющийся растениеводческим подразделением группы компаний «Трио» - агрохолдинга полного цикла, хорошо известного в Липецкой области и других регионах России. Компания занимает второе место среди крупнейших землепользователей Липецкой области. В числе ее партнеров - крупные холдинги России и ближнего зарубежья, в том числе – «Pepsico», «Danone», «Росагро», «Черкизово», «Балтика» и другие. Объем присоединенной мощности объектов ООО «Елецкий составил» порядка 2 МВт.

Порядка 1 МВт мощности энергетики предоставили ООО «Трансстроймеханизация» - одному из лидеров строительного рынка в стране. Компания занимается комплексным строительством, реконструкцией и ремонтом автомобильных дорог, аэродромов, промышленных и гидротехнических сооружений. Работает на объектах Росавтодора и Росавиации.

Техприсоединение новых потребителей стало очередным вкладом энергетиков в социально-экономическое развитие Липецкого региона.

По всем вопросам, касающимся техприсоединения, можно обращаться к специалистам контакт-центра «Росети Центр» по бесплатному номеру 8-800-50-50-115. Подать заявку на присоединение к сетям можно и на портале электросетевых услуг ПАО «Россети».www.портал-тп.рф.

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Фото предоставлено Липецкэнерго