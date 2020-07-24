Группа НЛМК подтвердила соответствие систем менеджмента международным стандартам устойчивого развития
Группа НЛМК, международная металлургическая компания, завершила плановый аудит систем менеджмента в части экологии, охраны труда и промышленной безопасности, энергоэффективности. Британский институт стандартов (BSI), международный орган сертификации, провел аудит в онлайн-режиме на фоне пандемии коронавируса.
Российские предприятия Группы НЛМК в полном объеме подтвердили соответствие действующих систем менеджмента требованиям международных стандартов серии ISO: 14001 (охрана окружающей среды) и 45001 (менеджмент профессионального здоровья и безопасности). Их действие продлено до 2022 года. По итогам аудита компания также получила сертификат по стандарту ISO 50001 (энергоэффективность) в новой версии 2018 года.
Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс0служба НЛМК.
ИСТОЧНИК KP.RU