2020-07-24T11:49:32+03:00
Общество

Группа НЛМК подтвердила соответствие систем менеджмента международным стандартам устойчивого развития

По итогам аудита компания получила сертификат по стандарту ISO 50001
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Группа НЛМК, международная металлургическая компания, завершила плановый аудит систем менеджмента в части экологии, охраны труда и промышленной безопасности, энергоэффективности. Британский институт стандартов (BSI), международный орган сертификации, провел аудит в онлайн-режиме на фоне пандемии коронавируса.

Российские предприятия Группы НЛМК в полном объеме подтвердили соответствие действующих систем менеджмента требованиям международных стандартов серии ISO: 14001 (охрана окружающей среды) и 45001 (менеджмент профессионального здоровья и безопасности). Их действие продлено до 2022 года. По итогам аудита компания также получила сертификат по стандарту ISO 50001 (энергоэффективность) в новой версии 2018 года.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс0служба НЛМК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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