«В период пандемии предприятия торговли оказались на передовой»

- Юрий Сергеевич, ситуация с коронавирусом сказалась на рабочем ритме многих предприятий. Какие изменения произошли в сфере потребительского рынка Липецкой области в период пандемии?

- Вспышка опасной инфекции внесла коррективы в работу предприятий этой сферы. Отдельные из них временно приостановили деятельность, тем же, кто продолжил работать, пришлось приспосабливаться к новым условиям ведения бизнеса. В сложный период, начиная с марта 2020 года и по настоящее время, предприятия розничной торговли и сферы услуг, оказались, фактически, на передовой. И их руководители в новых реалиях ответственно подошли к работе.

Во всех сетевых предприятиях торговли, начиная с марта, в постоянном режиме транслируются аудио-видеооповещение о необходимости принятия мер профилактики по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Всех сотрудников предприятий обеспечили средствами личной гигиены, рабочие места оборудовали прозрачными экранами. В каждом торговом объекте установили бактерицидные лампы, а для покупателей организовали «уголки дезинфекции».

Управлением в штатном режиме проводятся мероприятия по соблюдению ограничительных мер, установленных постановлением главы региона. Отмечу слаженную, скоординированную работу сотрудников нашего управления. Ежедневно они предоставляли населению, предпринимателям актуальную, своевременную информацию на сайте, в социальных сетях и по телефону горячей линии, кстати, в сутки доходило до 300 звонков (за первый месяц введения ограничительных мер в управление по телефону горячей линии поступило 1300 обращений).

- Какие уроки были извлечены из ситуации с коронавирусом?

- Самый главный урок, который мы извлекли – не стоит поддаваться панике. Липецкая область - один из крупнейших сельхозтоваропроизводителей России и способна обеспечить не только себя, но и соседние регионы основными продуктами питания. В области выстроены устойчивые логистические цепочки: производитель – торговля, которые подтвердили свою прочность во время пандемии. Кроме того, в трудную минуту бизнес и власть смогли объединить усилия для решения проблемных вопросов. Очень достойно проявили себя многие предприниматели. Так, ИП Сысоев безвозмездно на своей базе организовал фасовку продуктов для формирования продуктовых наборов для пенсионеров и малоимущих. Многие торговые сети также занимались благотворительной деятельностью в это непростое время.

- Что показывает статистика: изменились ли приоритеты покупок у липчан?

- В начале периода самоизоляции отмечался ажиотажный спрос на некоторые продукты питания длительного хранения – крупы, макароны, соль, сахар, консервы, алкоголь. Был зафиксирован резкий рост продаж этих товаров, сейчас спрос на них снизился. Сотрудники управления, работая в тесном контакте с руководителями предприятий торговли, провели большую разъяснительную работу с населением. Чтобы не допустить перебоев в обеспечении населения товарами народного потребления, на территориях предприятий розничной торговли проводились дополнительные ярмарки.

Осуществлялся ежедневный мониторинг уровня розничных цен и товарной насыщенности в торговых залах, запасов на складах оптовых организаций Липецкой области. Он показал, что товарных запасов достаточно для стабильного обеспечения жителей области. В постоянном режиме на официальном сайте и аккаунте управления, в инстаграм, для липчан размещалась информация об уровне цен в предприятиях розничной торговли региона.

Слаженная совместная работа органов власти и ритейла способствовала бесперебойному обеспечению населения Липецкой области всеми необходимыми товарами. Случаев отсутствия в продаже каких-либо товаров, особенно социально значимых продовольственных товаров, в регионе не было.

- Электронный ритейл – насколько он востребован в регионе?

- В условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса, электронный ритейл в Липецкой области стал особенно актуален и востребован. Такой способ торговли максимально похож на обычную физическую розницу: покупатель может выбрать нужный товар, рассмотреть его со всех сторон по фото или видео, выбрать нужный цвет, размер и ознакомиться с реальными отзывами покупателей.

Федеральные торговые сети и предприятия общественного питания с марта по июнь осуществляли доставку товаров, продуктов или еды курьерской службой. Заявки на доставку можно было подать по телефону, на сайте или через социальные сети.

На сайте управления размещен и постоянно обновляется реестр предприятий общественного питания, осуществляющих доставку собственной продукции.

- Столь популярные торговые ярмарки уже заработали в полную силу?

- В связи с угрозой распространения коронавируса на территории области с 23 марта было приостановлено проведение областных и муниципальных ярмарок. С конца апреля на ярмарках разрешено было продавать продукты питания, корма для животных, саженцы и рассаду. С 12 июня работа ярмарок возобновлена в полном объёме, согласно утвержденному графику. Те ярмарки, которые не проводились в период пандемии, по согласованию с органами местного самоуправления перенесены на более поздние даты, в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановке в районе. Уже прошли областные ярмарки в Лев-Толстовском, Данковском, Чаплыгинском, Лебедянском районах. В июне жители могли приобрести клубнику от производителей на трёхдневной клубничной ярмарке в Липецке на четырех площадках города.

- Качество обслуживания зависит от подготовки, обученности коллектива торгового предприятия. Какая работа в этом направлении ведется вашим управлением?

- С приходом сетевых компаний повысился уровень конкуренции на потребительском рынке, что положительно сказалось на качестве торгового обслуживания.

Конкурентоспособность, престиж предприятия напрямую зависит от уровня квалификации, профессионализма работников торговли. Для повышения престижа профессии, качества обслуживания возобновлена практика проведения конкурсов профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» среди работников массовых профессий сферы потребительского рынка.

Мы ежегодно проводим областные публичные конкурсы на звание «Лучшее предприятие розничной торговли» – это также стимулирует повышение качества обслуживания населения.

На потребительском рынке работает много предприятий, достойных занять призовые места. Руководители постоянно проводят со своими работниками тренинги по вопросам качества обслуживания, направляют их на курсы повышения квалификации, предоставляют дополнительные услуги покупателям, проводят различные акции. И все это для того, чтобы удержать своего покупателя.

В условиях введенных ограничений мы продолжаем системную работу по продвижению качественной продукции в предприятия торговли региона. Присутствие в розничной продаже продукции региональных производителей не только способствует решению вопросов импортозамещения и экономической безопасности. В первую очередь – это обеспечение рынков сбыта для местных производителей и возможность для жителей региона покупать качественную продукцию по доступным ценам. Сегодня в федеральных и региональных сетевых компаниях широко представлены липецкие производители.

- Юрий Сергеевич, совсем скоро профессиональный праздник работников торговли – что бы вы им пожелали?

- Мои искренние поздравления всем работникам торговли с профессиональным праздником! Торговля сегодня - это одна из наиболее динамично развивающихся отраслей отечественной экономики, обеспечивающая существенную часть налоговых поступлений. Не удивительно, что в последние годы профессии сферы потребительского рынка стали одними из самых востребованных.

В преддверии профессионального праздника 122 лучших работника отмечены ведомственными знаками отличия в труде Минпромторга, Липецкого облсовета, главы региона. Из них 21 присвоено почетное звание «Заслуженный работник торговли Липецкой области». Ваш труд во многом определяет качество жизни людей, их настроение. От всей души желаю новых профессиональных успехов, здоровья, добра и благополучия вам и вашим близким!

Владимир КУЛИК. Фото автора.