Более 1300 обращений граждан приняли депутаты Воронежской областной Думы за полгода

В первом полугодии 2020 года в адрес депутатов Воронежской областной Думы поступило более 1300 обращений граждан, из которых более 500 – в письменном виде. Обращения поступали в Воронежскую областную Думу, общественную приемную «Единой России» и приемные в избирательных округах, а также по почте.

Напомним, что с конца марта общественная приемная перешла на дистанционный режим работы в связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавирусной инфекции, поэтому количество обращений в сравнении с первым кварталом немного снизилось. Так, в первом квартале было принято почти 800 обращений, во втором – более 550. При этом в приемной граждан регионального парламента отмечают рост числа обращений в электронном виде. Если в первом квартале по электронной почте заявления направили 96 человек, то во втором – 150 человек. Больше всего обращений пришлось на апрель.

Что касается тематики заявлений, то почти 60% было связано с вопросами социального обеспечения граждан, традиционно много вопросов было связано с работой сферы ЖКХ, экономики, соблюдения законности и обеспечения правопорядка.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов подчеркнул, что в условиях пандемии Covid-19 перед депутатами стоит задача максимально оперативного реагирования на обращения избирателей.

.

– Без внимания не должен остаться ни один заявитель. В современных реалиях, связанных с пандемией коронавируса, и в связи с теми трудностями, с которыми столкнулись некоторые жители Воронежской области, депутат должен оказать всестороннюю поддержку тем людям, которые выразили ему доверие, отдав за него свой голос. Каждый обратившийся в приемную граждан воронежец должен почувствовать уверенность в том, что не останется один на один со своей проблемой, что ему помогут и подскажут, как действовать в той или иной ситуации, – сказал Владимир Нетёсов.

С 15 июля приемная граждан Воронежской областной Думы уходит на парламентские каникулы, однако продолжит принимать заявления в письменном виде. В случае снятия всех ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, с 15 сентября приемная граждан будет работать в обычном режиме.

Записаться на прием в общественной приемной Воронежской областной Думы можно по телефону 8(473)277-93-13 не позднее, чем за 3 дня до предполагаемого визита.

Прием граждан ведется с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 16.00 (кроме выходных и праздничных дней). Перерыв с 13.00 до 13.45.

Письменные обращения можно принести в Воронежскую областную Думу лично, либо отправить по почте по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2.

Также на сайте регионального парламента работает электронная приемная. Для того, чтобы обращение было рассмотрено, необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно.