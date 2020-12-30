В преддверии Нового года активисты филиала «Россети Центр Липецкэнерго» при поддержке профсоюзного комитета поздравили ветеранов компании с праздником и оказали благотворительную помощь общественным организациям.Серия добрых предновогодних дел липецкого филиала «Россети Центр» началась с поздравлений бывших сотрудников компании. Несмотря на трудную эпидемиологическую обстановку филиал не отказался от многолетней традиции. Как и в прошлые годы, более 70 ветеранов получили подарки к новогоднему столу. Кроме того активисты волонтерского штаба «Энергия добра» совершали звонки с предложениями помощи. Благодаря полученной информации Кузнецова Нина Максимовна, проработавшая 26 лет инженером управления капитального строительства Лебедянского РЭС, получила новый телевизор взамен недавно сгоревшего. Теперь она не пропустит новогоднее обращение президента и насладится праздничными концертами.Деятельность волонтерского штаба не ограничилась корпоративными рамками. Добровольцы Липецкэнерго навестили подопечных общественной организации инвалидов-колясочников. Сегодня здесь получают социальную поддержку и защиту около 600 человек, из которых 160 детей-инвалидов. Для них энергетики передали сладкие новогодние подарки и наилучшие поздравления.Продолжилась серия предновогодних добрых дел энергетиков участием в восьмой благотворительной акции «Поймай елку – Сотвори добро!». Мероприятие, созданное липецкой региональной общественной организацией инвалидов «Школа мастеров», направлено на помощь детям с особенностями здоровья. Чтобы праздник для ребят по-настоящему запомнился, специалисты Липецкэнерго отправили им новогодние наборы.Волонтеры Липецкэнерго при поддержке первичной профсоюзной организации в течение всего года помогали ветеранам, сотрудникам 65+ и подопечным социальных учреждений. А благодаря их добровольческой инициативе в канун Нового года праздник по-настоящему ощутили сотни людей, нуждающихся в помощи и заботе.РекламаФото Липецкэнерго