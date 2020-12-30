Новогодние пробки в Липецке в самом разгаре. С каждым днем мощность предпраздничных заторов нарастает. В эту среду, 30 декабря, в некоторых районах города машины встали с самого утра. В основном, пробки образуются на привычных для липчан участках - у памятника Танкистам, у кольца в районе ТЦ \\"Ривьера\\", на пересечении улиц Катукова и Стаханова, у площади Победы.В настоящее время серьезные заторы на проспекте 60 лет СССР, причем в обе стороны. Автомобили стоят на улице Водопьянова возле Кольцевой площади. Застряли водители на улице Механизаторов и Индустриальная. Сложно проехать некоторые участки по улице Гагарина. Затруднено движение вокруг площади Победы - пробки на улицах Советская, Первомайская, Неделина. На карте отмечены красным улицы Валентины Терешковой, 8 Марта, Циолковского, Космонавтов - туда лучше не соваться. Начинают собираться машины на НЛМК.Липчанам, которые еще не купили подарки к Новому году, придется запастись терпением. В ближайшие часы жители областного центра поедут домой с работы и тогда город точно встанет. Напомним, что в праздники автобусы в Липецке будут работать по расписанию выходного дня. Подробности здесь.