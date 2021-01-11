Неизвестные лица расстреляли из оружия гирлянды изоляторов на высоковольтной линии напряжением 35 кВ.Энергетики филиала «Россети Центр Липецкэнерго» оперативно подали электричество по резервным схемам и приступили к ремонту поврежденного участка ВЛ 35 кВ «Песковатка» в Грязинском районе.По факту расстрела изоляторов на воздушной линии электропередачи сотрудники управления безопасности Липецкэнерго подали заявление в правоохранительные органы. За повреждение элементов энергообъектов грозит уголовная ответственность. Кроме того, виновные лица возместят причинённый энергопредприятию имущественный вред.«Энергетики быстро устранили аварию, и жители Грязинского района не почувствовали на себе результаты действий злоумышленников. В зону отключения частично попали социально значимые объекты, в частности несколько артезианских скважин в поселке Песковатка. Для их оперативного подключения к электроснабжению специалисты Липецкэнерго задействовали резервный источник питания», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.Липецкэнерго предупреждает - подобные действия являются уголовно-наказуемым деянием и представляют опасность не только для самих стрелков, но и для людей, случайно оказавшихся в зоне аварии. О замеченных вблизи энергообъектов нарушениях необходимо сообщать в полицию или на бесплатный телефон Контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220, который работает круглосуточно.