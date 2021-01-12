Банк предложил воспользоваться услугой клиентам малого и среднего бизнеса, получившим кредит в банке под залог недвижимости.При оформлении подобного займа одновременно с кредитным договором банк может оформить договор ипотеки с обязательной регистрацией в Росреестре в соответствии с законодательством РФ. Теперь это можно сделать без личного посещения МФЦ и офисов регистратора – в режиме онлайн. При этом снятие обременения с недвижимости при погашении кредита также возможно онлайн.Чтобы воспользоваться сервисом, клиенту необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись, либо получить ее в офисе ПАО Банк «Финансовая Корпорация открытие». Остальные этапы, связанные с регистрацией, проводятся дистанционно.