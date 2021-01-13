В филиале «Россети Центр Липецкэнерго» подвели итоги учений по выявлению незаконного потребления электроэнергии, проходивших в Грязинском, Добровском, Елецком, Задонском и Липецком районах электрических сетей в период с 22 ноября по 30 декабря 2020 года. В них приняли участие специалисты отделов учета электроэнергии и оптимизации потерь электрических сетей из производственных подразделений филиала.В ходе мероприятий энергетики проверили объекты электросетевого хозяйства на предмет наличия несанкционированных подключений, провели инструментальные проверки расчетных приборов учета, таким образом отработав практические действия по выявлению фактов безучетного и бездоговорного энергопотребления. В ходе работ специалистами филиала был выявлен ряд счетчиков с признаками вероятного вмешательства в их конструкцию, окончательное решение по подобным случаям принимается с учетом результатов независимой экспертизы приборов учета. В результате проведенных мероприятий удалось выявить и пресечь 24 факта энерговоровства.«По итогам 2020 года Липецкэнерго удалось снизить потери электроэнергии в сетях на 8 % по сравнению с предыдущим годом, что положительным образом отразилось на электроснабжении потребителей. Учения, которые проводятся в рамках долгосрочной Программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии, позволяют масштабировать положительный опыт работы по выявлению фактов энерговоровства, повысить эффективность деятельности наших специалистов на этом направлении», - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.РекламаФото предоставлено Липецкэнерго