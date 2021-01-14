ЗАО «Корунд-Циан» - завод, входящий в топ-8 мировых производителей цианида натрия. Он обладает двумя уникальными производственными линиями, а себестоимость продукта здесь является одной из самых низких в мире.Накануне инвестиционная компания GEM Capital в партнерстве с Industry Partners Corporation закрыли сделку по приобретению производителя. Помимо приобретения акций компании, осуществлено и рефинансирование существующих кредитов.Финансовым партнером по сделке выступил банк «Открытие», предоставивший более 300 миллионов долларов США кредитных средств. При этом банк выступил одновременно организатором, а также международным документарным и платежным эскроу-агентом по M&A сделке.- Участие банка в такой крупной и важной сделке стало подтверждением высокого уровня профессионализма и экспертизы корпоративного бизнеса банка, - прокомментировала Екатерина Чиркова, вице-президент, директор департамента по работе с клиентами ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».- Мы уверены в высокой квалификации и профессионализме команды «Корунд-Циан» и видим большие перспективы рынка цианида натрия в России и за её пределами, - заявил Анатолий Палий, основатель и управляющий партнер GEM Capital.