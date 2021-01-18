Евгений Александрович начал свою трудовую деятельность в Липецкэнерго в 1997 году в должности электромонтера по эксплуатации распределительных сетей. С 2008 года трудится в должности заместителя руководителя Тербунского РЭС. За время работы зарекомендовал себя грамотным специалистом, в совершенстве изучившим особенности функционирования и технологию эксплуатации электросетевого комплекса района. Евгений Александрович пользуется заслуженным авторитетом у руководства, коллег, подчиненного персонала. Его успешная производственная деятельность в области энергетики отмечена Почетной грамотой администрации Липецкой области. По решению«Доска почета тружеников России» - проект Международной Академии развития образования, целью которого является объединение лучших российских профессионалов, творческих специалистов, новаторов, самых активных тружеников и представителей Трудовой Славы Российской Федерации в рамках единого информационного пространства. На Доску почета заносятся специалисты, имеющие высокие показатели в труде, многолетний стаж работы, положительные отзывы и поощрения от вышестоящих организаций, успешно зарекомендовавшие себя в своей профессиональной деятельности и активно участвующие в общественной жизни коллективов собственных организаций.РекламаФото предоставлено Липецкэнерго