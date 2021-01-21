Игорь Артамонов оценил перспективы применения дровяных котельных в регионе

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Об этом сегодня сообщил глава региона. Игорь Артамонов посетил крупную ферму в Добринском районе, которая отапливается дровами.

Мощности котельной австрийского производства хватает для обеспечения теплом 20 тысяч квадратных метров. В качестве топлива используется лес, который ранее утилизировался. Например, древесина, остающаяся после санитарных и противопожарных вырубок, спиленные аварийные деревья.

Подобные котельные не требуют больших вложений, удобны и просты в использовании. Конструкция легко монтируется, что позволяет быстро собирать их в отдалённых населённых пунктах и использовать для организации дополнительных источников отопления.

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Игорь Артамонов оценил перспективы применения подобных котельных в регионе. «Эта котельная очень эффективна в работе, но у неё есть ещё один большой плюс – древесину, которую сейчас просто сжигают в лесу, мы можем использовать в качестве топлива. У нас много заросших лесов, а это пожароопасно. Просчитаем экономическую эффективность подобного объекта и рассмотрим вариант использования таких котельных в тех районах, где большая площадь лесов», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.