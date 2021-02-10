В 2020 году энергетики Липецкэнерго установили более 14 тысяч антимагнитных пломб на приборы учета потребителей

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Антимагнитные пломбы позволяют выявлять и предотвращать случаи использования магнитов для искажения показаний приборов учета электроэнергии. О факте воздействия магнитного поля на счетчик свидетельствует изменение цвета индикатора пломбы.

С помощью антимагнитных пломб энергетики филиала в прошлом году выявили 59 фактов несанкционированного использования электроэнергии бытовыми потребителями и потребителями промышленного сектора в объеме порядка 1,6 млн кВт*ч . По каждому их них ведется совместная с правоохранительными органами работа по взысканию причиненного ущерба.

В 2021 году энергетики филиала планируют установить еще 86 632 антимагнитные пломбы на индивидуальных приборах учета потребителей.

Липецкэнерго напоминает, что использование магнита для искажения показаний приборов учета, квалифицируется как безучетное потребление электроэнергии. Весь объем незаконно потребленной электроэнергии подлежит возмещению. Согласно статье 7.19 КоАП РФ штраф за самовольное подключение к электрическим сетям и самовольное использование электрической энергии для физических лиц составляет от 10 до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 до 300 тыс. рублей.

«Применение антимагнитных пломб позволяет не только выявить, но и доказать факт хищения энергоресурсов, что является веским основанием для взыскания с недобросовестных потребителей причиненного электросетевой компании ущерба в досудебном порядке», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.

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Фото предоставлено Липецкэнерго