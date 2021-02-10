Дольщиков не пускают в квартиры сданного дома по улице Ударников в Липецке

Липчане жалуются, что их не пускают в квартиры новостройки по улице Ударников Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В редакцию "КП-Липецк" обратились дольщики дома №24 по улице Ударников. Они пожаловались, что застройщик не пускает их на осмотр квартир.

Напомним, дом начал возводить в 2014 году ООО "ЛИСК". Однако, в 2016 году стройка встала. В 2018 году многоэтажку внесли в реестр проблемных объектов. Через год дом взялся достраивать ООО СЗ "Строймастер". Дом приняли в эксплуатацию в конце декабря 2020 года.

Но на этом приключения обманутых дольщиков не закончились. В январе этого года в сети появился ролик, в котором показали состояние новых квартир. Следы копоти, разбитые отверстия под выключатели, незакрытые пробоины от проводки и другие недочеты. Региональное управление строительства и архитектуры организовала проверку качества выполненных работ в помещениях. Теперь же новая напасть - не пускают в квартиры.

Липчане жалуются, что их не пускают в квартиры новостройки по улице Ударников Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

- Нам сказали, сначала подписывайте акт приемки, - поделилась одна из дольщиц. - А только потом выдадут ключи и пустят в квартиру. Если что-то не понравится, составлять акт несоответствия.

Как сообщили в пресс-службе управления строительства и архитектуры, липчане имеют право осмотреть квартиры перед подписанием передаточного акта. Представители управления встретились с дольщиками и рассказали им, как действовать в сложившейся ситуации. Так, застройщик обязан обозначить дату проведения осмотра квартиры для последующего приема передачи ее по акту, уведомив липчан не менее, чем за 14 дней. Если застройщик откажется это делать в досудебном порядке, сотрудники Фонда защиты прав дольщиков подготовили образец искового заявления.

Во время осмотра квартир дольщики могут выявить недостатки. Тогда они вправе требовать составить акт, в котором перечислит, что не соответствует требованиям, определенным договором долевого участия, проектной и технической документацией и другим обязательным требованиям.

Кстати, согласно договору, застройщик должен был передать квартиры не позднее 31 декабря 2020 года. Липчане могут взыскать с организации неустойку за период с 1 января 2021 года до момента фактической передачи квартиры.

Прокуратура Советского района внесла представление в адрес застройщика - устранить нарушения законности. Если дольщиков все равно не пустят в квартиры, соглашение о сотрудничестве между региональной администрацией и "Строймастером" могут расторгнуть.