Игорь Артамонов посетил открывшийся после капремонта стационар Донской участковой больницы

.

Круглосуточный дневной стационар Задонской районной больницы открылся в селе Донское. Капитальный ремонт здания провели по поручению главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова в рамках предвыборных обещаний, после того как жители обратились к нему с такой просьбой. Из областного бюджета на реконструкцию было выделено более 12 млн рублей. В двухэтажном здании общей площадью более 1200 квадратных метро проведен капитальный ремонт крыши, сделана облицовка фасада с утеплением здания, установлены пластиковые окна и новые алюминиевые входные и межкомнатные двери, заменена система электропроводки, отопления, пожарной сигнализации, водопровода и канализации, установлены радиаторы отопления с системой терморегуляции, новая сантехника. Сегодня Игорь Артамонов осмотрел стационар, пообщался с медиками и пациентами.

«Донское – большой населенный пункт, местные жители давно просили отремонтировать больницу. Мы обещали это сделать и выполнили. В каждом районе открываются разные объекты - где-то больницы, где-то детские сады, школы искусств. Главный итог нашей общей работы — удовлетворенность людей», - отметил Игорь Артамонов.

В новой больнице расположены круглосуточный стационар на 20 коек, дневной стационар на 15 коек, работающий в две смены, кабинеты УЗИ, физиолечения и массажа, а также отделение скорой медицинской помощи. Для Донской участковой больницы приобретен автомобиль скорой помощи стоимостью около 2,5 млн рублей. Он полностью укомплектован современным медицинским оборудованием. Сегодня в Донской участковой трудятся около 85 медицинских работников.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.