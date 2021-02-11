Сотрудница Липецкэнерго в числе лидеров муниципального этапа Всероссийского Фестиваля ГТО

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Команда Елецкого района электрических сетей (РЭС) филиала «Россети Центр Липецкэнерго» стала участником муниципального Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», ставшего первым этапом круглогодичной Спартакиады трудящихся Елецкого района. В мероприятии, состоявшемся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Воргол», приняли участие 18 трудовых коллективов предприятий и учреждений Елецкого района.

Наряду с другими участниками представители команды Липецкэнерго демонстрировали свою спортивную силу в выполнении упражнений, входящих в комплекс ГТО: наклоне вперёд стоя, сгибании-разгибании рук в упоре лежа (отжимания) на полу, подтягивании из виса на высокой перекладине, прыжке в длину с места толчком двумя ногами, поднимании туловища из положения лёжа на спине, плавании на 50 метров. Наилучших результатов энергетики добились в личном зачете. Лидирующие позиции по итогам испытаний VII ступени среди женщин в возрастной категории от 30 до 39 лет заняла инженер отдела маркетинга и взаимодействия с клиентами Елецкого РЭС Евгения Марахова, добавив в копилку своих многочисленных спортивных достижений еще одну бронзовую медаль.

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"Пусть в этот раз мы не смогли стать чемпионами, но во время тренировок мы ощутили силу командного духа, которая мотивирует нас заниматься спортом активнее и достигать побед», - поделился впечатлениями участник команды Липецкэнерго, мастер бригады по эксплуатации ТП и РП №2 Елецкого РЭС Дмитрий Иванников.

Фестиваль ГТО проводится в Липецкой области ежегодно в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». В этом году он приурочен к 90-летию ГТО. Его целью является повышение эффективности использования физической культуры и массового спорта для укрепления здоровья населения, гармоничного и всестороннего развития личности, совершенствования методик мотивации граждан, осуществляющих трудовую и профессиональную служебную деятельность, к ведению здорового образа жизни и систематическим занятиям физической культурой и спортом.

«Участие энергетиков в подобных мероприятиях, их достижения и победы - лучший пример и мощный импульс для развития спорта в трудовом коллективе Липецкэнерго. А спорт – это здорово! Он приносит радость, закаляет характер, укрепляет силу воли и дисциплинирует», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр» - «Липецкэнерго» Константин Драчук.

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Фото предоставлено Липецкэнерго