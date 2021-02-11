Игорь Маковский: «Мы кардинально меняем подходы по работе с потребителями»

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В традиционном, уже пятом по счету, мероприятии принимают участие руководители исполнительных аппаратов Обществ, директора филиалов 20-ти регионов присутствия компаний и их дочерних обществ, начальники Цифровых районов электрических сетей, а также представители структурных подразделений филиалов, отвечающих за развитие дополнительных услуг.

Со вступительным словом к участникам коллегии обратился генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский. Глава энергокомпаний подвел итоги работы Обществ в ушедшем году и обозначил ключевые приоритеты на 2021-й. Игорь Маковский подчеркнул, что, начиная с весны, когда была объявлена пандемия, компании работали в режиме антикризисного менеджмента. На территории всех 20 регионов присутствия компаний существенно изменился ландшафт нагрузок, структура полезного отпуска из-за простоя деятельности крупных промышленных предприятий.

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«Благодаря скрупулёзному мониторингу ситуации, оперативному реагированию на внешние изменения через корректировку параметров операционного бюджета удалось сохранить финансовую устойчивость и завершить год с достойными показателями, превысив итоги 2019 года», - отметил Игорь Маковский.

Генеральный директор отметил, что «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» выполнили поставленные стратегические задачи по снижению потерь, увеличению нетарифной выручки и повышению производительности труда. Своевременно и в полном объеме проведена подготовка к зиме, исполнены производственные программы. Отдельно Игорь Маковский остановился на результатах работы в сфере дополнительных услуг. В 2020 году совокупная выручка «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» от дополнительных услуг составила более 3,5 млрд рублей. Ключевой задачей 2021 года станет значительное повышение объемов выручки от рыночных услуг

«2021 году мы объявляем Годом клиента! Мы нацелены на то, чтобы кардинально изменить подходы к взаимодействию с нашими потребителями. Все эти цели и задачи включены в программу развития дополнительных услуг сервисов наших Обществ. Новая энергетика точно должна быть клиентоориенитрованной», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

Будет продолжено совершенствование каналов и механизмов обратной связи, в том числе за счет ускоренного развития интерактивных сервисов и цифровизации электросетевого комплекса.

В рамках Коллегии была организована экскурсия на цифровые объекты филиала «Нижновэнерго» – подстанцию 110 кВ «Выездное» и Арзамасский городской диспетчерский пункт. Также участники мероприятия осмотрели Шуховскую башню на Оке — единственную в мире гиперболоидную многосекционную опору линии электропередачи, реконструкция которой была проведена по инициативе группы компаний «Россети».

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Фото предоставлено Липецкэнерго