Субсидирование муниципалитетов станет оперативней, а чиновников обязали уведомлять о своих цифровых активах

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Очередная 51-я сессия Липецкого областного Совета депутатов после долгого перерыва прошла в очном формате. Были обеспечены необходимые меры безопасности – все участники прошли термометрию (при необходимости и тестирование на ковид), в зале соблюдена социальная дистанция. В ходе сессии депутаты рассмотрели 25 вопросов. Среди них – изменения в сфере налогообложения, дополнительные коммунальные субсидии жителям региона, новая схема одномандатных округов.

«Патентный» список для бизнеса расширен

Парламентарии расширили перечень видов бизнеса, которые могут перейти на патентное налогообложение. Он пополнился на 17 пунктов – в их числе деятельность автостоянок и гостиниц, услуги по изготовлению валяной обуви, сельхозинвентаря и другие. Размер возможного годового дохода для расчета патента ИП будет установлен в размере 40 тысяч рублей. Это соответствует минимальному доходу, предусмотренному региональным законодательством.

– Все вопросы, которые касаются малого и среднего бизнеса в обязательном порядке согласовываются с предпринимательским сообществом. Нам важно их мнение. Бизнес вносит свои предложения и рекомендации. Оценку регулирующего воздействия прошел и данный законопроект, - отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин.

Станет эффективней и субсидирование муниципальных образований. Депутаты дополнили перечень случаев, когда изменения в распределении субсидий между муниципалитетами вносятся без поправок в закон о бюджете области.

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На коммунальные субсидии жителям – более 270 миллионов

Депутатами утвержден размер региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг в Липецкой области на 2021 год. Они необходимы для расчета субсидий жителям по оплате «коммуналки». Размер стандартов дифференцирован по муниципалитетам, исходя из тарифов по оплате гражданами ЖКУ в многоквартирных домах. На субсидии гражданам, помимо уже запланированных 266 млн рублей, выделят еще 4,4 млн рублей.

О цифровых доходах чиновников и новой схеме одномандатных округов

Парламентарии продолжают работу по приведению регионального законодательства в соответствие с федеральным. О своих цифровых финансовых активах и цифровой валюте теперь должны будут информировать те, кто претендует на замещение государственных и муниципальных должностей Липецкой области. Аналогичную информацию, наряду со сведениями о доходах, необходимо будет предоставлять на супругов и несовершеннолетних детей. Государственные и муниципальные служащие области должны будут также уведомлять о наличии у них цифровой валюты и цифровых активов.

Новая схема одномандатных округов разработана исходя из численности избирателей региона, изменившейся за минувшие 5 лет. На выборах в облсовет по-прежнему остаются 28 одномандатных избирательных округов. В новой схеме указаны номера округов, с указанием числа жителей и границ входящих в них муниципальных образований.

- Такие платформы наиболее интересны нашей молодежи, поэтому в рамках патриотического воспитания это направление надо всячески развивать, - отметил Павел Путилин.

Депутат Оксана Глотова, руководитель волонтерского центра, поблагодарила парламентариев за личный вклад в борьбу с коронавирусом и помощь жителям региона.

В частности, на собственные средства депутаты облсовета закупили свыше 100 тыс. единиц средств индивидуальной защиты и медоборудование более чем на 100 млн рублей. Почти одна тысяча семей медработников, нуждающихся в помощи, сегодня находятся под личным патронажем депутатов. Многие парламентарии приняли личное участие в работе волонтерского центра – в работе по доставке продуктов, дежурству в медучреждениях.

Владимир КУЛИК. Фото предоставлено пресс-службой областного Совета депутатов.