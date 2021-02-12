Спикер регионального парламента Павел Путилин сделал прививку от коронавируса

Фото предоставлено пресс-службой Липецкого областного Совета депутатов.

Сегодня председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин вместе с супругой получили первый компонент вакцины «Спутник V». Они сделали прививку в 4-ой липецкой поликлинике.

- Вакцинация от коронавируса - это дело добровольное. Но принимая решение ставить или не ставить прививку, необходимо помнить, что это важно не только для собственного здоровья и здоровья близких, но и для тех людей, с которыми нам ежедневно приходиться контактировать - на улице, на работе, в транспорте и так далее. Уверен, что сегодня именно вакцинация поможет нам победить пандемию, - сказал Павел Путилин.

Как отметил спикер регионального парламента, эпидобстановка по коронавирусу в области сегодня позволяет частично снимать ограничительные меры, но ситуация еще остается напряженной. Вакцинация необходима для выработки коллективного иммунитета.

В прививочной компании принимают активное участие и другие депутаты облсовета, а также сотрудники аппарата законодательного собрания.