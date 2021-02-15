Помогли организовать мастер-класс для детей со звездой российского хоккея депутаты Воронежской областной Думы.Победитель Молодежного Чемпионата Мира 2011 года, мастер спорта, обладатель Кубка Петрова ВХЛ Никита Двуреченский дал уроки хоккейного мастерства юным воронежским хоккеистам в прошлое воскресенье.«Чемпионские» занятия прошли в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» и проекта «Детский спорт». Мастер-классы организованы Комитетом Воронежской областной Думы по физической культуре и спорту совместно с департаментом физической культуры и спорта.В церемонии открытия серии мастер-классов приняли участие председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, руководитель департамента физической культуры и спорта Владимир Кадурин, председатель Комитета регионального парламента по физической культуре и спорту Александр Пешиков, зампред Комитета по физической культуре и спорту, председатель регионального Общественного совета проекта «Детский спорт» Ольга Ортина, руководитель городского управления физической культуры и спорта Александр Бахтин.Приветствуя участников спортивного события, Владимир Нетёсов отметил, что подобные встречи направлены не только на популяризацию занятий игровыми видами спорта. Это еще и возможность для начинающих спортсменов в рамках тренировки пообщаться с выдающимися игроками мирового уровня.— Сегодня одной их важных задач является развитие физической культуры и приобщение детей к занятиям спортом. В нашем регионе для этого создаются все условия — строятся ледовые арены, футбольные стадионы, открываются ФОКи. Только на базе этого комплекса создана детско-юношеская школа, где юные спортсмены в 4-х возрастных категориях имеют возможность бесплатно заниматься хоккеем. Я считаю, что занятия игровыми видами спорта должны быть доступны каждому ребенку, независимо от доходов и благосостояния семей, — подчеркнул Владимир Нетёсов.Победитель МЧМ-2011 в составе сборной России Никита Двуреченский, кстати, автор одной из заброшенных шайб легендарного финала в Баффоло, который завершился победой российской команды со счетом 5-3, высоко оценил мастерство юных хоккеистов и отметил, что в процессе тренировок наряду с техникой и тактикой, не менее важна мотивация.— Непосредственное общение на льду с известными спортсменами, обладателями чемпионских титулов помогает детям настроиться на победу и дальнейшее развитие в спорте. К сожалению, в моем детстве такого не было, а вот перед современными юниорами действительно открыты все возможности. Наша задача — помочь раскрыться талантам, — отметил Никита Двуреченский.Каждый участник мастер-класса с чемпионом получил от депутатов Воронежской областной Думы подарок, в том числе — календарь и шайбу с автографом звезды хоккея, а еще — общее фото на память.Ольга Ортина сообщила, что акция «Звезды спорта — детям» в Воронеже будет продолжена. В частности, весной запланированы встречи воронежских юниоров с победителями мировых чемпионатов по легкой атлетике и олимпийским чемпионом, борцом классического (греко-римского) стиля, вошедшим в число 25 лучших атлетов мира XX столетия.