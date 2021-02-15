Энергетики Липецкэнерго приняли участие в «Лыжне России – 2021»

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Команда Лебедянского района электрических сетей (РЭС) филиала «Россети Центр Липецкэнерго» в минувшую субботу приняла участие в региональном этапе Всероссийских соревнований «Лыжня России-2021», которые состоялись на лыжероллерной трассе детско-юношеской спортивной школы г. Лебедяни. Энергетики стартовали в общем забеге на дистанцию 10 км для мужчин и женщин старше 18 лет. «В сумме наша команда пробежала 50 км. Это и стало нашим достижением, ведь главная цель, с которой мы приходим на зимние гонки – здоровье. А общение, спортивный задор, бодрость духа и тела являются нашими главными наградами», - поделился впечатлениями один из постоянных участников соревнований, начальник участка производственной базы службы линий электропередач Лебедянского района Алексей Горбунов.

«Лыжня России» – самое масштабное зимнее спортивное мероприятие в нашей стране. Оно проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Команда Лебедянского РЭС участвует в региональной массовой лыжной гонке на протяжении 10 лет. За это время соревнования стали для энергетиков доброй традицией, а копилка достижений Липецкэнерго пополнилась многочисленными наградами, среди которых 2 кубка победителей.

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Фото предоставлено Липецкэнерго