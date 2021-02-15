В Липецке выбрали концепцию названия миниполиса и улиц района, который построят за железнодорожным вокзалом. Напомним, в квартале улиц Железнякова-Ботаническая появится новый жилой комплекс. Начало стройки запланировано на 2022 год. Миниполис будет в стиле улиц Бродвея 30-х годов.Как сообщили в пресс-службе регионального управления строительства и архитектуры, на конкурс на разработку концепции заявились 9 проектов из Липецка, Воронежа и Екатеринбурга. Третье место разделили два проекта из Воронежа и Екатеринбурга. Второе досталось липецкой креативной группе. Победил проект \\"Авторский\\" из Воронежа. Ему досталась премия в 100 тыс. рублей. Участники конкурса получили сертификат.Эмблема бренда будущего района - соединение букв А и О - авторский и оригинальный. Отличительная черта миниполиса, по мнению автора концепции, в его самобытности. В симбиозе архитектурного стиля прошлых веков и современных строительных материалов. Это и делает проект уникальным. В миниполисе появятся улицы Созидателей, Новаторов, Просвещения, Возрождения, Идеологов, Культуры, Литераторов, Поэтическая, Живописная, переулок Зодческий.Другие авторы представили концепции: \\"Найти своих\\", \\"Добрые соседи\\", \\"Серебряный век\\", \\"Оранжерейный\\", \\"Июльский\\", \\"Курортный район\\", \\"Прайм тайм\\".