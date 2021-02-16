В 2021 году Липецкэнерго отремонтирует более 322 км линий электропередачи в Липецкой области

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В соответствии с утвержденной ремонтной программой на 2021 году филиал «Россети Центр Липецкэнерго» отремонтирует 322,1 км линий электропередачи различного класса напряжения, а также произведет поэлементный ремонт энергооборудования на 30 подстанциях 35-110 кВ. От древесно-кустарниковой растительности запланировано расчистить порядка 650 га трасс воздушных линий 0,4-110 кВ.

Наиболее крупными и значимыми объектами ремонтной программы Липецкэнерго в этом году станут ПС 110/35/10кВ «Доброе» и ПС 110/6кВ «Трубная-2», на которых будет произведен ремонт силовых трансформаторов. Результатом запланированных мероприятий станет обеспечение надежности энергоснабжения более 19 тыс потребителей г. Липецка и Добровского района, среди которых ряд объектов «РЖД», ОГУП «Липецкоблводоканал» и АО «ЛГЭК».

Кроме того, специалисты филиала выполнят ремонт выключателей на подстанциях (21 шт.), разъединителей (59 шт.), отделителей и короткозамыкателей (12 шт.), проведут замену 5339 изоляторов на воздушных линиях, усилят или заменят 1302 опоры линий электропередачи, обновят более 24 км грозотроса.

«Своевременное выполнение ремонтной программы - неотъемлемое условие повышения надежности и качества электроснабжения потребителей, ключевой элемент подготовки электросетевой компании к осенне-зимнему периоду. Несмотря на эпидемиологические ограничения прошлого года, все запланированные в рамках ремонтной программы мероприятия были выполнены филиалом в срок. Это позволило сократить количество технологических нарушений в сетях и время их устранения», - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.

Липецкэнерго призывает жителей области с пониманием относиться к неудобствам, связанным с временными ограничениями электроснабжения на период проведения плановых ремонтных работ, поскольку эти меры направлены на обеспечение стабильной работы энергооборудования.

Ознакомиться с графиком плановых отключений можно на сайте «Россети Центр» на главной странице в разделе «Информация об отключении», а также позвонив на прямую линию Контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный). Специалисты сообщат, являются ли отключения плановыми или аварийными, а также о сроках восстановления электроснабжения. Кроме того, информацию по вопросу отсутствия электроэнергии можно получить с помощью чат-бота Viber, присоединиться к которому можно с помощью QR-кода на сайте «Россети Центр».

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Фото предоставлено Липецкэнерго