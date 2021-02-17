НЛМК начал поставки нового вида азотного удобрения – гранулированного сульфата аммония, который является попутным продуктом при очистке коксового газа. Первые партии уже отгружены предприятиям агрохолдинга «Курская агропромышленная компания» для использования в качестве подкормки зерновых культур в весенний период.Механические свойства гранулированного сульфата аммония позволяют одновременно вносить удобрения и высевать семена, что повышает эффективность использования посевной техники. Отсутствие пыления обеспечивает высокую скорость и равномерность внесения удобрения в почву, что повышает однородность всхода культур.НЛМК - единственный производитель сульфата аммония в Центральном Черноземье. Его получают на новом комплексе улавливания и очистки коксовых газов, который ввели в строй в 2019 году. Наилучшие доступные технологии позволяют возвращать в технологический процесс 100% пыли сульфата аммония, а также существенно сократить выбросы цеха: сероводорода - на 31%, фенола – на 71%, аммиака – на 79%, нафталина – на 23%.Востребованное гранулированное удобрение из сырья НЛМК производит компания-партнер. В перспективе комбинат рассматривает возможность строительства собственных мощностей для грануляции.Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.