Игорь Маковский представил первому заместителю генерального директора Госкорпорации «Росатом» Кириллу Комарову инновационные разработки управления энергосетевым комплексом

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Первый заместитель генерального директора - директор Блока по развитию и международному бизнесу корпорации «Росатом» Кирилл Комаров и генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провели рабочую встречу в Москве.

В ходе посещения Главного аналитического центра Обществ Игорь Маковский продемонстрировал Кириллу Комарову возможности новой модели оперативно-технологического управления энергокомпаний. В её основе лежит отечественная платформа СК-11, позволяющая в режиме онлайн осуществлять мониторинг и управление электросетевым комплексом 20 регионов страны.

Система применяется в создаваемых в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» высокотехнологичных Центрах управления сетями и городских диспетчерских пунктах. С 2019 года в зоне присутствия энергокомпаний открыто 16 таких объектов. В том числе - уникальный для российской энергетики межрегиональный ЦУС в Курске.

Кроме того, Кириллу Комарову представили первые результаты применения в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» систем накопления электроэнергии. Два пилотных проекта компании реализовали в 2019 году в Белгородской и Владимирской областях. До конца первого квартала 2021 года на территории присутствия Обществ будет установлено 28 инновационных накопителей. Как подчеркнул генеральный директор энергокомпаний Игорь Маковский, новые системы на практике продемонстрировали возможность эффективно решать целый ряд задач: повышение качества электроэнергии и надежности электроснабжения, в первую очередь – социально значимых объектов, а в будущем обеспечат автономное электроснабжение потребителей на отдельных, проблемных участках линий.

Первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» в завершение встречи поблагодарил энергетиков за демонстрацию возможностей оперативно-технологического комплекса «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», дав высокую оценку уровню оснащенности Обществ передовыми технологиями и решениями.

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Фото предоставлено Липецкэнерго