Общество 18 февраля 2021 10:55

В преддверии праздников в салонах связи «Ростелекома» стартовала выгодная акция на смартфоны

В салонах связи «Ростелекома» и интернет-магазине shop.rt.ru стартовала акция «Активируй скидку на смартфон»