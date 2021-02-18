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Общество

В преддверии праздников в салонах связи «Ростелекома» стартовала выгодная акция на смартфоны

В салонах связи «Ростелекома» и интернет-магазине shop.rt.ru стартовала акция «Активируй скидку на смартфон»
Источник:kp.ru