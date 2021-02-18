В 2020 году Липецкэнерго подключило к сетям порядка двух с половиной тысяч потребителей

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Общая мощность исполненных за отчетный период договоров на технологическое присоединение составила 49 МВт.

Всего в 2020 году в филиал поступило 4082 заявки от потребителей на технологическое присоединение. Наибольшее их количество по-прежнему приходится на льготные группы потребителей 98,4 % от общего количества. Электроэнергию для развития получили такие предприятия, как ООО «Сельхозинвест», являющееся одним из лидеров сельскохозяйственного производства Липецкой области; ООО «Трансстроймеханизация» - крупнейшая в России компания по транспортному строительству; ООО «Агроном-сад», поставляющее продукцию в крупные розничные сети страны, и ООО «Елецкий» Группы компаний «Трио» - передового агропромышленного предприятия Черноземья. Особое внимание уделялось техприсоединению социально значимых объектов, в том числе лечебных учреждений и объектов образования. В 2020 году энергетики обеспечили электроэнергией 16 новых фельдшерско-акушерских пунктов, построенных в селах региона в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Своевременное удовлетворение энергопотребностей населения и предприятий в период эпидемиологических ограничений способствовало возвращению региональной экономики к полноценному режиму функционирования», - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.

Липецкэнерго напоминает: подать заявку на присоединение к сетям можно на сайте «Россети Центр» и на федеральном портале электросетевых услуг «Россети» - портал-тп.рф За дополнительной информацией по вопросам техприсоединения следует обращаться на телефон прямой линии энергетиков 8-800-220-0-220.

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Фото предоставлено Липецкэнерго