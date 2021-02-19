Работница НЛМК - среди победителей акции «Липчанка года»

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Екатерина стала победительницей ежегодной городской акции «Липчанка года» в номинации «Мастер своего дела». Конкурс проводит комиссия по делам женщин и семьи администрации Липецка.

Екатерина Курганович работает на комбинате с 2004 года. Она становилась призером конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» и полуфиналистом конкурса «Молодой лидер НЛМК». Екатерина - первый машинист крана металлургического производства, подтвердившая свою квалификацию в соответствии с общероссийским профессиональным стандартом. Она является наставником для молодых крановщиков НЛМК, принимала участие в профсоюзных молодежных форумах.

Акция «Липчанка года» проходит с 2004 года. В этом году в конкурсную комиссию поступило 18 заявок от предприятий и организаций всех форм собственности. Семерых победительниц будут чествовать накануне Международного женского дня. Им вручат дипломы, памятные медали и денежное вознаграждение.

Видео о Екатерине Курганович можно посмотреть по ссылке.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.