Tele2 в Липецкой области успешно реализовала совместный с обладминистрацией проект по улучшению качества услуг связи в отдаленных населенных пунктах с малой плотностью населения. По завершении строительства жители 10 сел и деревень в Данковском, Становлянском и Чаплыгинском районах могут пользоваться быстрым мобильным интернетом и качественной голосовой связью от Tele2. Стоимость проекта составила более 4,5 млн рублей. Подробнее о проведенных работах и планах на будущее сообщили журналистам на онлайн-конференции представители липецкого филиала Tele2.Главная цель проекта – устранить цифровое неравенство и предоставить жителям труднодоступных районов такое же качество связи, что и в крупных городах.Как рассказал директор липецкого филиала Tele2 Павел Седых, благодаря проекту современными сервисами удалось обеспечить 2 000 человек в 10 селах и деревнях Липецкой области: Пиково, Журавинки, Жабино, Ломовое, Заречье Ломовое в Чаплыгинском районе, Мещерка, Лесные Локотцы и Барсуково в Становлянском, а также Долгое и Красная Заря в Данковском районе.– В прошлом году телеком-отрасль стала важнейшим элементом поддержания привычного образа жизни, – отметил Павел Седых. – Стремительное развитие digital-сервисов сформировало новые потребности – удаленная работа, учеба, общение, медицина, без которых современный человек уже не может обойтись. Совместный проект с администрацией Липецкой области является социальным и направлен на ликвидацию цифрового неравенства. Реализуя установку базовых станций в местах, где отсутствует связь, мы даем возможность жителям удаленных сел использовать все преимущества мобильного интернета наравне с населением больших городов.Так, например, в прошлом году Tele2 поступило обращение от директора дендропарка в районе деревни Барсуково. У лесостепной станции довольно большая территория, но местность имеет сложный рельеф, а там живут и работают люди, которые нуждаются в сотовой связи.– Рассматривали разные варианты реализации и понимали, что затраты не окупятся, – рассказал Павел Седых. – Но мы нашли выход, наладили механизм работы с региональными властями. Теперь в Барсуково есть качественная голосовая связь и высокоскоростной интернет. Сеть четвертого поколения работает в двух диапазонах — LTE 800 и LTE 1800, что позволяет покрыть значительную площадь стабильным сигналом.В ходе пресс-конференции в режиме реального времени на видеосвязь с журналистами вышел технический специалист Tele2, который в этот момент находился в одном из поселений, где в прошлом году впервые появилась связь, – селе Ломовом. Участникам мероприятия было отлично видно и слышно спикера, что подтверждает высокое качество связи.– Реализованный с мобильным оператором Tele2 в 2020 году проект, направленный на цифровизацию малых и отдаленных населенных пунктов, – это важный этап развития Липецкой области, позволяющий качественно улучшить жизнь сельских жителей и способствующий экономическому росту региона, – подчеркнул начальник управления цифрового развития Липецкой области Станислав Корниенко.На этом работа по развитию сети в регионе не заканчивается. Для Tele2 приоритетным направлением деятельности остается обеспечение полной бесшовности использования услуг мобильной связи во всех районах области. Оператор продолжит расширять территорию покрытия и модернизировать сетевую инфстратуктуру в местах с высокой концентрацией абонентов.– За 2020 год Tele2 модернизировала более 20% базовых станций и увеличила на 17% число объектов связи с поддержкой 4G в регионе. На данный момент голосовая связь доступна 98% жителей Липецкой области, а устойчивое покрытие 4G охватывает 97% населения, –рассказал технический директор липецкого филиала Tele2 Владимир Окунев.Кстати, в Липецкой области есть и другие значимые объекты, где именно оператор Tele2 обеспечил хорошую связь, в их числе парк «Кудыкина гора», село Скорняково и горнолыжный комплекс HILLPARK. Это, несомненно, положительно сказывается на развитии туризма и инвестиционной привлекательности региона.