Энергетики Липецкэнерго переведены в режим повышенной готовности в связи с погодными условиями

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Усилен контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов. В случае необходимости к выполнению аварийно-восстановительных работ готовы приступить 109 бригад в количестве 361 человека и 195 единиц техники.

В распоряжении Липецкэнерго находятся 35 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 1,8 МВт, которые в случае необходимости будут использованы для подачи электроэнергии.

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Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону Контакт-центра «Россети Центр»

8-800-220-0-220

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Фото Алексея Жуликова