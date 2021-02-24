Энергетики Липецкэнерго переведены в режим повышенной готовности в связи с погодными условиями

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Усилен контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов. В случае необходимости к выполнению аварийно-восстановительных работ готовы приступить 109 бригад в количестве 361 человека и 195 единиц техники.
В распоряжении Липецкэнерго находятся 35 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 1,8 МВт, которые в случае необходимости будут использованы для подачи электроэнергии.
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Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону Контакт-центра «Россети Центр»
8-800-220-0-220
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Фото Алексея Жуликова