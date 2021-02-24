Специалисты Липецкэнерго выявили факт хищения трансформатора в Добровском районе электрических сетей

.

Это способствует снижению случаев воровства, но не исключает их. По оценке филиала, причиной тому являются социально-экономические факторы, влияющие на поведение граждан с низкими доходами.

Подобная кража энергооборудования была выявлена специалистами Добровского района электрических сетей (РЭС) в феврале 2021. В ходе планового осмотра воздушной линии электропередачи энергетики обнаружили факт хищения трансформатора 400 кВА, обеспечивающего питание земельных участков, отведенных под индивидуальное жилищное строительство. По предварительным расчетам размер нанесенного энергетикам ущерба без учета ремонтно-восстановительных работ составил порядка 140 тысяч.

По данному факту воровства направлено заявление в правоохранительные органы Добровского района.

Липецкэнерго напоминает, что законодательство предусматривает серьезное наказание за хищение электроооборудования, а также приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Так, в соответствии со ст. 215.2. УК РФ предусмотрен штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо исправительные работы на срок от одного года до двух лет, либо лишение свободы на срок от одного года до трех лет. Подобные действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору или должностным лицом с использованием своего служебного положения наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

Необходимо отметить, что незаконное проникновение на энергообъекты и хищение энергооборудования могут стать причиной сбоев в электроснабжении населенных пунктов и социально значимых объектов. Кроме того, такие противоправные действия подвергают опасности жизнь и здоровье, как самих похитителей, так и сторонних лиц.

Энергетики призывают граждан, которым стало известно о фактах хищения или повреждения энергооборудования на объектах электросетевого комплекса, незамедлительно сообщать об этом по круглосуточному телефону Контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220, а также в правоохранительные органы.

Реклама

Фото предоставлено Липецкэнерго