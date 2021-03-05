Липецкэнерго принимает «Большие вызовы»

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Состязания состоялись в первый день весны в Центре цифрового образования детей «IT-куб» Центра дополнительного образования Липецкой области. В них приняли участие 15 школьников 7-11 классов из Задонска, Ельца, Льва-Толстого и Липецка, научно-технические работы которых прошли заочный отборочный тур. Над созданием своих проектов по направлению «Современная энергетика» ребята работали в течение нескольких месяцев.

Наибольшее количество работ было подготовлено в рамках кейса «Разработка альтернативного источника электроэнергии для зарядки аккумулятора мобильного телефона», предложенного Липецким государственным техническим университетом. Вторым по популярности стал кейс «Интеллектуальный светофор как элемент умного города», разработчиком которого выступил технический руководитель Липецкэнерго Олег Середкин. Автором третьего кейса «Цифровизация. Рекомендательные сервисы по оптимизации режимов и потребления энергоресурсов» выступил ПАО «НЛМК».

Самой интересной среди конкурсных работ, подготовленных для кейса «Интеллектуальный светофор как элемент умного города», была признана разработка восьмиклассника 42-й школы г. Липецка Степана Орлова. Возможности умного светофора с машинным зрением, позволяющим реагировать на количество машин и пешеходов, и, тем самым, самостоятельно контролировать движение на дорогах, юный инженер продемонстрировал на примере компьютерной модели. По решению экспертной комиссии он допущен на региональный финал защиты проектов, где будут определены победители конкурса.

«Конкурс «Большие вызовы – вызов и для нас, ведь современной молодежи требуется серьезная мотивация для участия в подобных мероприятиях. При разработке кейса я в большей степени руководствовался принципом актуальности заявленной тематики для нашего города, что, на мой взгляд, и определило его популярность», - отметил Олег Середкин.

Напомним, Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» – это масштабное мероприятие для старшеклассников, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью. Его целью является выявление и развитие у школьников творческих способностей, интереса к проектной, научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской и творческой деятельности, популяризация научных знаний и достижений. Организатором мероприятия является образовательный центр «Сириус». Региональный конкурс по направлению «Современная энергетика» традиционно организует Центр дополнительного образования Липецкой области. В этом году в проектных сессиях конкурса приняли участие 135 учащихся из 38 образовательных учреждений Липецкой области. Победители регионального трека, прошедшие дополнительный отбор, получат приглашение на программу «Большие вызовы» в сочинский «Сириус».

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Фото предоставлено Липецкэнерго