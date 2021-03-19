В рамках соцконтрактов в Воронежской области стало возможно направить до 100 тысяч рублей на ведение личных подсобных хозяйств

.

Воронежская областная Дума расширила варианты и сроки предоставления этого вида государственной помощи для людей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.

Соответствующие изменения были внесены депутатами в региональный закон «Об особенностях предоставления гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2020—2022 годах».

Напомним, социальный контракт — это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и семьей или гражданином, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, открыть ИП, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации. Каждая такая программа разрабатывается индивидуально.

.

— Социальный контракт — это принципиально иной механизм государственной соцподдержки. Он заключается в том, чтобы не просто выделить средства нуждающимся, а помочь им преодолеть жизненные трудности, обрести новые трудовые навыки, — подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Эта форма государственной помощи была внедрена в регионе еще в 2014 году. С 2020 года работа по заключению социальных контрактов в Воронежской области была значительно усилена.

— В ноябре прошлого года региональным парламентом был принят закон «Об особенностях предоставления гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2020—2022 годах». Документ разработан в целях реализации Перечня поручений и Послания Президента Владимира Путина Федеральному Собранию о расширении и развитии механизма предоставления гражданам государственной социальной помощи, — напомнил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. — Ранее единовременная денежная выплата по социальному контракту не могла быть более 50 тысяч рублей. С принятием закона были изменены размеры, а также определены новые формы и порядок таких денежных выплат. В зависимости от целевого использования, государственная помощь по соцконтракту сегодня может достигать 250 тысяч рублей.

.

Корректировками, внесенными в этот закон на первом заседании весенней сессии регионального парламента, был утвержден ряд изменений в порядок и условия предоставления социального контракта на территории региона.

В частности, срок действия закона был продлен до конца 2023 года.

Кроме того, поправками изменен подход к обучению граждан в рамках социального контракта. Ранее прохождение профессионального обучения или получения дополнительного профобразования являлось самостоятельным мероприятием оказания соцпомощи на основании контракта. Новыми положениями предусмотрена возможность обучения и получения дополнительного профессионального образования в рамках мероприятий по поиску работы, по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности, а также по ведению личного подсобного хозяйства.

Закон также дополнен обязательством регионального департамента социальной защиты по возмещению расходов работодателю на прохождение гражданином стажировки.

Как отметила председатель Комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова, еще одним нововведением стала возможность направления семьями средств социального контракта на ведение личного подсобного хозяйства. Размер финансовой поддержки в этом случае может составить до 100 тысяч рублей.

.

— Как показала многолетняя практика реализации в регионе системы социальных контрактов, этот вариант государственной поддержки позволяет не просто улучшить материальное положение в конкретный сложный момент, но и дает людям стабильный доход, а значит и уверенность в завтрашнем дне. По данным органов соцзащиты, с начала внедрения в регионе системы оказания помощи по соцконтрактам, она помогла преодолеть бедность 37% семей, участвующим в этой программе: они смогли поднять свой доход выше прожиточного минимума, а доход еще почти половины увеличился более чем на 20%, — отметила Людмила Ипполитова. — Пандемия COVID-19 повлияла на заработки граждан, особенно в сельской местности. Поэтому новые возможности использования госпомощи по социальным контрактам, в том числе на ведение личного подсобного хозяйства, позволят большему числу семей, проживающих на селе, увеличить свои доходы.

Отметим, что в 2021 году в регионе планируется заключить не менее 3 тысяч социальных контрактов. На эти цели в бюджете региона на текущий год заложено более 415 млн рублей.