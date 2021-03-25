«Открытие» завоевал награды премии «Хрустальная гарнитура-2021»

Банк награжден в восьми номинациях. Фото: официальная страница премии «Хрустальная гарнитура».

В числе побед банка - следующие номинации премии для работников контактных центров и клиентского сервиса. «Лучший новый контакт-центр» - Sky Office банка «Открытие», специализирующийся на обслуживании клиентов сегмента малого и среднего бизнеса. Также Sky Office был удостоен высокой оценки в номинации «Лучшее место для работы».

«Лучший коллектив по обслуживанию клиентов» - победила команда банка, поддерживающая ипотечных заемщиков, в номинации «Лучший руководитель клиентского сервиса» победил управляющий директор Департамента развития и поддержки клиентского сервиса Павел Митин.

Работа банка в интернет-ресурсах признала лучшей в номинации «Лучший клиентский опыт в социальных сетях». Также «Открытие» удостоен специальных наград жюри в номинациях «Самая эффективная практика клиентского управления» (COVID-19)», «Лучшая команда по работе с обратной связью, жалобами и претензиями», «Лучшая команда контроля и оценки качества».

- Стандарты клиентского сервиса сегодня как никогда высоки, и тем ценнее для нас признание профессионального сообщества, - признается Наталья Смирнова, старший вице-президент, руководитель блока клиентского сервиса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» - Искренне надеюсь, что они видят наше стремление стать для них ближе, понятнее и удобнее, и благодаря нашим усилиям их жизнь становится чуть более предсказуемой и комфортной.